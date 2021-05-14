В Беларуси выявили новый штамм COVID

В Беларуси сообщили о появлении местного штамма коронавируса, который адаптировался к местным условиям. Белорусская мутация менее агрессивна, чем индийская, однако ее особенности еще полностью не изучены. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает СБ. Беларусь сегодня со ссылкой на данные Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси.

При этом сообщается, что индийский штамм в стране пока не выявляли.

«Присутствует слегка видоизмененный вариант (коронавируса — ред.) местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили», — сказал изданию завлабораторией РНПЦ Анатолий Красько.

Он отметил, что в Беларуси присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены раньше. По его словам, уханьский вариант, с которого началась пандемия COVID-19, сошел на нет к июню 2020 года.

«Его вытеснил 501-й — один из мутагенных. Появились еще несколько — южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса», — отметил ученый.

Кроме того, Красько добавил, что белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, однако коронавирус постоянно мутирует и все может измениться.

«Пока мы еще на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа», — уточнил специалист.

При этом он добавил, что вероятность такой ситуации больше в странах с высокой плотностью населения.