В Беларуси запретили освещать митинги и разрешили отключать связь

Кроме того, правоохранители получают право останавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Лукашенко также подписал принятые ранее парламентом изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, запрещенной для распространения в печати и в интернете.

В частности, в новом варианте закона вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Прокуратуре предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяют сведения, которые могут нанести вред национальным интересам.

Также новые законы запрещают иностранным юридическим и физическим лицам выступать учредителями СМИ. Также вводятся новые основания для лишения аккредитации журналистов.

Кроме того, Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи, ограничивающие работу сетей в случае угрозы нацбезопасности.

Документ предусматривает, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государство может сократить время и объемы использования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, а также изменить режим их работы. Кроме того, работа сетей электросвязи может быть временно прекращена.

Также сообщается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси. Невыполнение операторами требований об отключении связи будет являться грубым нарушением, им грозят санкции вплоть до лишения лицензии.

Основные положения законов вступают в силу через месяц после официального опубликования.

Напомним, ранее власти Беларуси заблокировали крупный новостной интернет-портал TUT.BY.