В Беларуси запретили поднимать цены на товары первой необходимости

С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены сильнее будет можно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита социально значимых товаров, цены на которые жестко регулируются государством.

В Беларуси в январе месячная инфляция составила 1,1% против 1,2% в декабре 2020 года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.

Цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли на 1,5% (в годовом выражении на 6,6%), на непродовольственные — на 1,3% (на 8,3%).

По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года — 7,4%.