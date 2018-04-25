В Бельгии формально арестовали двоих каталонских сепаратистов

Двое каталонских лидеров, на которых Испания выдала европейские ордера на арест за участие в референдуме о независимости, были официально арестованы в Бельгии, но затем освобождены. Об этом сообщает Reuters.

Испания выдала новые ордера на Луиса Пуча и Тони Комина после того, как в октябре девять других сепаратистских лидеров были приговорены к длительным тюремным срокам заключения за организацию незаконного, по мнению Мадрида, референдума о независимости Каталонии.

Пуч и Комин поехали в Бельгию после открытия уголовных дел против них в Испании. В четверг они предстали перед бельгийской полицией и им официально было сообщено об ордере на арест. Затем их освободили при условии, что они не покинут Бельгию. Они оспаривают свою экстрадицию, и суд проведет слушания по этому вопросу 15 ноября.