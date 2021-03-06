В Бельгии к 1 апреля снимут запрет на необязательные поездки

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ТАСС со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Александера Де Кроо пишет, что власти Бельгии планируют к 1 апреля отказаться от запрета на необязательные поездки за границу. Это запрет был введён в конце января из-за новых штаммов коронавируса.

С апреля бельгийские власти намерены ввести другие ограничения для отправляющихся за границу — ужесточить карантин и требовать тесты.