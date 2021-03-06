В Бельгии к 1 апреля снимут запрет на необязательные поездки

ТАСС со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Александера Де Кроо пишет, что власти Бельгии планируют к 1 апреля отказаться от запрета на необязательные поездки за границу. Это запрет был введён в конце января из-за новых штаммов коронавируса.
С апреля бельгийские власти намерены ввести другие ограничения для отправляющихся за границу — ужесточить карантин и требовать тесты.
Напомним, жесткий карантин введён в Бельгии с осени 2020 года: не работают культурные и общественные учреждения, имеется запрет за собрания, в том числе частные, действует масочный режим и комендантский час с 22:00 до 06:00. С 28 января по 1 апреля гражданам запретили совершать необязательные поездки за границу, даже внутри ЕС.
Всего с начала пандемии в Бельгии было выявлено свыше 770 000 инфицированных, погибли более 22 000 пациентов.