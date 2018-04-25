default image
Евросоюз намерен сокращать выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на майский парад

Подробнее...
default image
В Польше людей старше 40 лет будут отправлять на профилактические обследования

Подробнее...
default image
Премьер:Д. Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок

Подробнее...
default image
Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Подробнее...
default image
Самоуправления Литвы объявляют об эпидемии гриппа

Подробнее...
default image
В Бельгии обезврежена ОПГ по контрабанде людей

Подробнее...
default image
Президент встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич

Подробнее...
default image
Евросоюз на экстренном заседании обсудит пути улучшения отношений с Россией

Подробнее...
default image
Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Подробнее...
default image
Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Подробнее...
default image
Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Подробнее...
default image
Еще семь зараженных коронавирусом в Ирландии

Подробнее...
default image
Подписано обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями

Подробнее...
default image
США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

Подробнее...
default image
В Польше госпитализированы 65 человек с подозрением на коронавирус

Подробнее...
default image
В Египте вводят новый тип туристической визы

Подробнее...
default image
Литовцы потеряли деньги, инвестируя через кипрскую компанию Royal Forex LTD

Подробнее...
default image
Угроза коронавируса в Украине: карантин в школах и запрет массовых мероприятий

Подробнее...
default image
В Мюнхене женщинам будут частично оплачивать ночные такси

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Бельгии обезврежена ОПГ по контрабанде людей

Фото pixabay.com

Семь членов албанской ОПГ, специализирующейся на нелегальной переправке людей из Бельгии в Великобританию, задержаны в рамках международной полицейской операции.

Как передает АЗЕРТАДЖ, помимо задержанных в Бельгии семи человек, еще шестеро подозреваемых были задержаны в ряде других европейских государств. Судебные органы Бельгии потребовали, чтобы шестеро лиц, задержанных в других странах Европы, были отправлены в Бельгию.

Клиенты банды доставлялись из Албании в Бельгию, где они размещались в гостиницах в ожидании грузовиков, которые незаконно переправили бы их в Великобританию.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600