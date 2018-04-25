В Бельгии обезврежена ОПГ по контрабанде людей

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Семь членов албанской ОПГ, специализирующейся на нелегальной переправке людей из Бельгии в Великобританию, задержаны в рамках международной полицейской операции.

Как передает АЗЕРТАДЖ, помимо задержанных в Бельгии семи человек, еще шестеро подозреваемых были задержаны в ряде других европейских государств. Судебные органы Бельгии потребовали, чтобы шестеро лиц, задержанных в других странах Европы, были отправлены в Бельгию.

Клиенты банды доставлялись из Албании в Бельгию, где они размещались в гостиницах в ожидании грузовиков, которые незаконно переправили бы их в Великобританию.