В Бельгии психиатры направят своих пациентов в музеи

Фото BFL/Вигинтасас Скарайтиса

В столице Бельгии Брюсселе психиатры решили прописывать своим пациентам визиты в музеи в лечебных целях. Об этом заявила замбургомистра по культуре и туризму Дельфин Уба, которая подчеркнула, что «для Европы это новинка».

Пациенты психиатров будут посещать брюссельские музеи бесплатно.