В Бельгии психиатры направят своих пациентов в музеи

В столице Бельгии Брюсселе психиатры решили прописывать своим пациентам визиты в музеи в лечебных целях. Об этом заявила замбургомистра по культуре и туризму Дельфин Уба, которая подчеркнула, что «для Европы это новинка».
Пациенты психиатров будут посещать брюссельские музеи бесплатно.
Медики Брюсселя позаимствовали такую идею у коллег из Монреаля (Канада), где подобные меры применяют с 2018 года. Такой способ терапии имел определенный успех у страдающих депрессией, особенно у пожилых пациентов.tourister.ru