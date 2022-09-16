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В Бельгии психиатры направят своих пациентов в музеи

Фото BFL/Вигинтасас Скарайтиса

В столице Бельгии Брюсселе психиатры решили прописывать своим пациентам визиты в музеи в лечебных целях. Об этом заявила замбургомистра по культуре и туризму Дельфин Уба, которая подчеркнула, что «для Европы это новинка».

Пациенты психиатров будут посещать брюссельские музеи бесплатно.

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Медики Брюсселя позаимствовали такую идею у коллег из Монреаля (Канада), где подобные меры применяют с 2018 года. Такой способ терапии имел определенный успех у страдающих депрессией, особенно у пожилых пациентов.

tourister.ru

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