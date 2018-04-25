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В Бельгии решили готовиться ко второй волне COVID-19

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19, передает ТАСС.

Телеканал RTBF сообщил, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19.

Также предписано организовать 25% дополнительных койкомест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.

«Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее», — заявила накануне в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

«Новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление,» — предупредила она.

«Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода», — добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.

«Если будет сильное возобновление, то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны», — сказал эксперт. По мнению ван Летема, «если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры».

NEWSru.com

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