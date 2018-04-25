В Белграде в декабре откроется один из крупнейших православных храмов мира

Сербский телеканал «Прва» сообщает, что, по словам генерального секретаря президента Сербии Николы Селаковича, храм Святого Саввы в Белграде откроется в декабре. Отделочные работы планировалось завершить раньше, но помешала пандемия коронавируса.

Храм святого Саввы — один из крупнейших православных храмов мира, его размеры — 91×81 м, а площадь — 7 570 м², что сравнимо с размерами собора Святой Софии в Стамбуле. Но диаметр купола у сербского храма больше — 35 м, а также больше высота — 77.34 м.

Церковь была основана в 1935 году на месте сожжения османами мощей национального героя Сербии святого Саввы, и с тех пор достраивалась. С 2015 года оформлением интерьера занимается Россотрудничество. Так, на средства, выделенные «Газпромнефтью», 70 мастеров из России и Сербии под руководством народного художника России Николая Мухина создали грандиозную мозаику главного купола площадью 1 230 кв. м. В декабре 2018 года был начат монтаж мозаики в алтарной части храма.