В Белом доме не могут назвать дату окончания войны в Украине — СМИ

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В Белом доме пока не называют четких дат по поводу окончания войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Журналисты издания опросили 17 собеседников из администрации президента США Джо Байдена, которые заявили, что не знают, когда ждать завершения горячей фазы конфликта.

Эксперты предполагают, что вероятно война войдет в затяжную фазу и будет иметь тяжелые гуманитарные последствия для Украины.