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В Берлине предупредили о расколе Европы

Photo by G20 Argentina on Foter.com / CC BY

Многие восточноевропейцы переживают, что Европа станет двухуровневым сообществом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник в Берлине, сообщает Handelsblatt.

«Есть большой риск, что обеспокоенность станет реальностью, и они почувствуют себя людьми второго класса», — сказал Маас.

Это означает, что ЕС будет менее способным проводить реформы верховенства права в Восточной Европе. Сейчас Германия пытается достичь прогресса в российско-украинском конфликте и лучше объясниться с Москвой.

«Но мы не сделаем этого за спинами наших восточных соседей», — сказал Маас, ссылаясь на противоречивое заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который выступал за более тесные отношения с Россией.

«Можно обоснованно сказать, что НАТО живо», — сказал Маас, добавив, что НАТО остается решающим для безопасности в будущем и нуждается в дальнейшем развитии и реформах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

korrespondent.net

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