В Берлине строят общий храм для трех конфессий

В столице Германии Берлине заложили церковь House of One, которая будет служить местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий — христианства, иудаизма и ислама, пишет Интерфакс.
Планируется строительство здания высотой 42 метра. Воздвигнут его на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе.
В общем храме будут отдельно церковь, синагога и мечеть, которые объединят одним общим залом.
Необычный проект инициировали священнослужители — представители трех религий.ьПримерная стоимость строительства – 47,7 миллиона евро. Уже собрано 40 миллионов — деньги поступили из федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран.
Планируется, что открытие храма пройдет в 2024-2025 годах.korrespondent.net