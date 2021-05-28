TOP,Сегодня в мире

В Берлине строят общий храм для трех конфессий

Фото: Twitter/German Embassy London

В столице Германии Берлине заложили церковь House of One, которая будет служить местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий — христианства, иудаизма и ислама, пишет Интерфакс.

Планируется строительство здания высотой 42 метра. Воздвигнут его на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе.

реклама

В общем храме будут отдельно церковь, синагога и мечеть, которые объединят одним общим залом.

Необычный проект инициировали священнослужители — представители трех религий.ьПримерная стоимость строительства – 47,7 миллиона евро. Уже собрано 40 миллионов — деньги поступили из федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран.

Планируется, что открытие храма пройдет в 2024-2025 годах.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.