В Берлине строят общий храм для трех конфессий

В общем храме будут отдельно церковь, синагога и мечеть, которые объединят одним общим залом.

Необычный проект инициировали священнослужители — представители трех религий.ьПримерная стоимость строительства – 47,7 миллиона евро. Уже собрано 40 миллионов — деньги поступили из федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран.

Планируется, что открытие храма пройдет в 2024-2025 годах.