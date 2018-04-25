В Берлине заявили, что только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны

Только одна Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны; тот, кто пытается представить другие народы в качестве преступников, переписывает историю и вносит раскол в Европе.

Об этом говорится в совместной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка, профессора Андреаса Виршинга, опубликованной в издании Der Spiegel по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. сообщает ТАСС.

В ней отмечается, что 8 мая «стал Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, Победой над беззаконием». «Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером — прим. ТАСС) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами», — говорится в статье.

«Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами», — указали Маас и Виршинг. В этой связи они призвали к осторожному обращению с историей и напомнили, что в большинстве бывших республик СССР и странах западной коалиции в день годовщины окончания войны проходят торжества и военные парады, в то время как в Польше, странах Балтии и некоторых других государствах Европы его встречают со смешанными эмоциями.

«Радость по поводу победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы», — считают Маас и Виршинг.

Они отметили, что как раз Германия, учитывая ее прошлое, должна ясно высказывать свое мнение, когда «тех, на кого напали, превращают в агрессоров, а жертв — в преступников». «Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», — подчеркнули Маас и Виршинг.

«И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам, тот использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе», — подчеркивается в статье. «Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия», — отметили Маас и Виршинг.

О праздновании 8 мая

Восьмое мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР — стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.