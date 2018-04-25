В Бернардинском саду – летний читальный зал

Фото vilnius.lt

Прошлым летом более 18 тысяч любителей книги посетили летний читальный зал, организованный Центральной библиотекой Вильнюса в Бернардинском саду.

В этом году читальный зал в этом живописном уголке столицы вновь радует жителей и гостей Вильнюса. Здесь вам предложат на выбор 500 книг для взрослых и детей, среди которых и издания на английском и русском языках. Читальный зал работает со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Здесь можно воспользоваться и бесплатным Интернетом. Зал будет открыт до 13 сентября.

Читальный зал в Бернардинском саду организован за счет средств муниципалитета города Вильнюса.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt