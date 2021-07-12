В BioNTech намерены выпустить вакцину от новых штаммов COVID-19

«Если потребуется адаптировать эту вакцину к новым условиям, то сделать это достаточно просто на основе технологии матричной РНК», — уточнила Тюречи.

«Мы сотни раз это делали на экспериментальном уровне в сфере онкологических исследований, — добавила она. — Действие заключается в том, чтобы подменить в вакцине генетический код спайкового белка изначального вируса кодом коронавируса нового штамма».

Она же сообщила, что компания, основываясь на имеющихся разработках уже работает над вакциной от штамма Дельта.

«На такую разработку нам потребовалось всего несколько недель», — подчеркнула Тюречи.

Она же сообщила о планах начать клинические испытания вакцины от штамма Дельта уже в августе.

Прогнозируя развитие ситуации с пандемией, в компании отметили, что «вирус останется надолго».

«Он продолжит мутировать, в странах мира будут периодически появляться небольшие эпидемические очаги», — считают специалисты.

Ранее фармацевтическая компания Pfizer намерена уведомить чиновников правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса для достижения более стойкого иммунитета.