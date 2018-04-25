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В благодарность медикам сейм Литвы начал заседание аплодисментами

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Во вторник литовский парламент начал заседание аплодисментами, чтобы выразить благодарность медикам, борющимся с эпидемией. 

«Я бы хотел попросить всех встать и поблагодарить медиков за выполненную ими работу, поаплодировав одну минуту», – заявил перед началом заседания спикер Викторас Пранцкетис, обращаясь к депутатам. 

Затем минутой молчания почтили скончавшихся от коронавируса людей. В Литве скончались семь человек, зараженных этим вирусом. 

Во вторник сейм собрался на заседание после двухнедельного перерыва в связи эпидемией коронавируса. 

На заседаниях сегодня планируется решить вопрос об ужесточении санкций в отношении нарушителей карантинных правил, будет представлена кандидатура Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту главы Департамента Госбезопасности, будет решаться вопрос о порядке выплаты субсидий и их размере для работодателей, сохраняющих рабочие места. 

Сейм планирует собраться на заседание и в среду. 

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