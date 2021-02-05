В ближайшее время может быть усилен контроль въезжающих в страну

В связи с закрытием границ и введением ограничений на передвижения некоторыми странами Европы из-за быстро распространяющихся штаммов коронавируса глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас заявил, что решение о дополнительном контроле прибывающих в страну лиц может быть принято в ближайшее время и в Литве.
Он отметил, что Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС) «работает достаточно активно», и обсуждаются различные возможные варианты.
«Мы, пограничники, к этому готовимся. Скорее всего, можно говорить об определенном контроле в аэропортах, возможно, в морских портах, оценивая так называемые рискованные рейсы», — сказал радиостанции LRT radijas Р. Любаевас.
От также добавил, что в случае появления таких требований пограничники могут помочь работникам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в проверках результатов тестирования у въезжающих в Литву или в проверках регистрации на сайте НЦОЗ.
По мнению главы СОГГ, решение о дополнительных мерах может быть принято уже на следующей неделе, если ситуация в других странах не начнет улучшаться.
Р. Любаевас также упомянул, что дополнительный контроль может быть установлен и у внутренних границ страны, однако вариант с полным закрытием границ пока не обсуждается.