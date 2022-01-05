В ближайшее время обсуждение всеобщего призыва в армию Литвы

В ближайшее время планируется начать обсуждение между ведомствами и общественностью по поводу всеобщего призыва в армию, — сказал заместитель министра национальной обороны Жильвинас Томкус.
«Было подготовлено исследование, и мы планируем начать обсуждение всеобщего призыва в ближайшее время. Это будет обсуждение между ведомствами и с общественностью », — сказал замминистра журналистам в среду.
По его словам, есть желание начать обсуждение с общественными организациями в январе.
Ж. Томкус также сообщил, что цель — как можно скорее «определиться» с всеобщим призывом, потому что «реализовать принцип всеобщего созыва будет непросто».
По словам замминистра, всеобщий призыв будет означать большее «вовлечение общественности».
Частичный призыв был возвращен в Вооруженные силы Литвы в 2015 году в ответ на действия России на Украине.
В среду Министерством национальной обороны были составлены списки призывников этого года, которые должны быть опубликованы на этой неделе.
В списках — около 54 тысяч юношей, в том числе не только призывники в возрасте 18-23 лет, но и молодые люди до 26 лет, которым служба была отсрочена из-за учебы.
В этом году, как и в прошлом, в армию будут призваны 3828 молодых людей.
Списки призывников составляются с помощью компьютерной программы. За составлением списков следят представители армии и общества.
Срок обязательной военной службы составляет девять месяцев.
Информация ЛК по сообщению BNS
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