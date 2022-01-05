В ближайшее время обсуждение всеобщего призыва в армию Литвы

Ж. Томкус также сообщил, что цель — как можно скорее «определиться» с всеобщим призывом, потому что «реализовать принцип всеобщего созыва будет непросто».

По словам замминистра, всеобщий призыв будет означать большее «вовлечение общественности».

Частичный призыв был возвращен в Вооруженные силы Литвы в 2015 году в ответ на действия России на Украине.

В среду Министерством национальной обороны были составлены списки призывников этого года, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

В списках — около 54 тысяч юношей, в том числе не только призывники в возрасте 18-23 лет, но и молодые люди до 26 лет, которым служба была отсрочена из-за учебы.

В этом году, как и в прошлом, в армию будут призваны 3828 молодых людей.

Списки призывников составляются с помощью компьютерной программы. За составлением списков следят представители армии и общества.

Срок обязательной военной службы составляет девять месяцев.

Информация ЛК по сообщению BNS

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