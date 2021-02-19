В ближайшее время в Литве могут быть пересмотрены правила ношения масок

Говоря об ограничении передвижения между самоуправлениями А. Дулькис подчеркнул, что это ограничение было введено, когда Литва была на первом месте «по сложности ситуации» в Европе и в мире, и это был один из наиболее эффективных способов остановить распространение вируса.

Министр считает, что отмена запрета на передвижение между самоуправлениями правительство может рассмотреть уже на следующей неделе.

«Премьер и другие встречались с Ассоциацией самоуправлений и уже рассматривали эти вопросы. И цифры позволяют в ближайшее время, возможно даже на следующей неделе на заседании правительства заново рассмотреть передвижение , предложить определенные изменения», – сказал А. Дулькис.

По его словам, в среду на заседании правительства будет рассмотрен вопрос дат возможных изменений.

О том, что на следующей неделе может быть рассмотрена отмена запрета на передвижение между самоуправлениями, заявляла и премьер Ингрида Шимоните.

Для предотвращения распространения коронавируса в Литве карантинный режим был введен в начале ноября, тогда вернулось и обязательное ношение масок. В середине декабря режим сделали более строгим, были введены ограничения на передвижения между муниципалитетами.

В январе эти ограничения были продлены до начала марта.

С этой недели в Литве вновь разрешено работать парикмахерским, салонам красоты и массажным салонам, а также небольшим магазинам промтоваров.