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В ближайшее время в Литве могут быть пересмотрены правила ношения масок

Nuotrauka BFL/ Linas Bielinis

В ближайшее время в Литве могут быть пересмотрены требования ношения масок в публичных местах и ограничения на передвижение между самоуправлениями, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис. 

Он утверждает, что смягчение правил ношения масок уже обсуждалось в экспертном совете при правительстве, еще раз это будет сделано в ближайшее время. 

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«Я думаю, что очень скоро мы также скорректируем этот порядок. Похоже, что эти цифры, которые имеются сейчас, тенденции и их сокращение позволит нам снизить требования ношения масок, они будут носить более рекомендательный характер», – сказал министр в четверг в программе «Оппоненты» телеканала Lietuvos rytas.

«Я пока не могу назвать дату, но считаю, что в течение недели должны быть новости», – добавил он. 

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Говоря об ограничении передвижения между самоуправлениями А. Дулькис подчеркнул, что это ограничение было введено, когда Литва была на первом месте «по сложности ситуации» в Европе и в мире, и это был один из наиболее эффективных способов остановить распространение вируса. 

Министр считает, что отмена запрета на передвижение между самоуправлениями правительство может рассмотреть уже на следующей неделе. 

«Премьер и другие встречались с Ассоциацией самоуправлений и уже рассматривали эти вопросы. И цифры позволяют в ближайшее время, возможно даже на следующей неделе на заседании правительства заново рассмотреть передвижение , предложить определенные изменения», – сказал А. Дулькис.

По его словам, в среду на заседании правительства будет рассмотрен вопрос дат возможных изменений.  

О том, что на следующей неделе может быть рассмотрена отмена запрета на передвижение между самоуправлениями, заявляла и премьер Ингрида Шимоните. 

Для предотвращения распространения коронавируса в Литве карантинный режим был введен в начале ноября, тогда вернулось и обязательное ношение масок. В середине декабря режим сделали более строгим, были введены ограничения на передвижения между муниципалитетами. 

В январе эти ограничения были продлены до начала марта. 

С этой недели в Литве вновь разрешено работать парикмахерским, салонам красоты и массажным салонам, а также небольшим магазинам промтоваров.

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