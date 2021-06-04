В Болгарии бедные украинцы были донорами для богатых «родственников» — СМИ

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В Болгарии разразился скандал из-за того, что в государственной клинике пересаживали органы. Донорами были бедные граждан Украины и Молдовы. Их органы получали богатые пациенты с вымышленными именами, пишет Euractiv.

Пациенты, которым пересаживали почки, были гражданами Израиля, Японии и Омана. В схеме они выступали в качестве «родственников» доноров, как того требует болгарское законодательство.