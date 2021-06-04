В Болгарии бедные украинцы были донорами для богатых «родственников» — СМИ

В Болгарии разразился скандал из-за того, что в государственной клинике пересаживали органы. Донорами были бедные граждан Украины и Молдовы. Их органы получали богатые пациенты с вымышленными именами, пишет Euractiv.
Пациенты, которым пересаживали почки, были гражданами Израиля, Японии и Омана. В схеме они выступали в качестве «родственников» доноров, как того требует болгарское законодательство.
Также выяснилось, что один высокопоставленный чиновник таким образом сумел попасть в начало списка ожидания и ему сделали трансплантацию печени.
За два года в госклинике провели 14 пересадок, где донорами были небогатые граждане Украины и Молдовы.korrespondent.net