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В Болгарии бедные украинцы были донорами для богатых «родственников» — СМИ

Фото pixabay.com

В Болгарии разразился скандал из-за того, что в государственной клинике пересаживали органы. Донорами были бедные граждан Украины и Молдовы. Их органы получали богатые пациенты с вымышленными именами, пишет Euractiv.

Пациенты, которым пересаживали почки, были гражданами Израиля, Японии и Омана. В схеме они выступали в качестве «родственников» доноров, как того требует болгарское законодательство.

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Также выяснилось, что один высокопоставленный чиновник таким образом сумел попасть в начало списка ожидания и ему сделали трансплантацию печени.

За два года в госклинике провели 14 пересадок, где донорами были небогатые граждане Украины и Молдовы.

korrespondent.net

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