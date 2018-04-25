В Болгарии Кириллицу переименовывают в «болгарский алфавит»

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В Болгарии парламент провозгласил кириллицу болгарским алфавитом и «чисто болгарским произведением». А праздник 24 мая намерены переименовать с «Дня болгарского просвещения и культуры и славянской азбуки» в «День болгарской письменности, образования и культуры». Об этом сообщает Балканский обозреватель в Facebook.

Отмечается, что такое решение поддержали 73 депутата, четверо — «против», а еще 34 воздержались. Если закон примут, изменения коснутся Трудового кодекса в части национальных праздников.

По мнению коалиции Объединенных патриотов, считать 24 мая праздником славянской письменности придумали члены Коммунистической партии, а на самом деле кириллицу следует объявить болгарской азбукой. В парламенте считают, что ее следует признать таковой, поскольку кириллица «была создана в Болгарии и заменила глаголицу».

«Сегодня не только сила армий и экономическая сила определяют место страны в мире, существует еще одна значительная и важная сила — сила духовных и нематериальных ценностей. Сила духа может быть гораздо более мощным оружием, чем ракеты и ядерное оружие», — заявил один из депутатов Милен Михов.

Другой депутат, Красимир Богданов, также счел кириллицу чисто болгарским произведением. Он призвал жителей страны к широкой национальной поддержке.

«Мы не должны страдать от комплексов! Не забываем, что славянофильство — это политическая доктрина другого государства, которое имеет свои имперские цели и намерения со времен Петра Великого», — добавил Богданов.