В Болгарии за нарушения карантина выписали штрафов на €750 тысяч

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Нарушителей карантина в Болгарии оштрафовали на общую сумму в 750 тысяч евро. Об этом сообщает The Sofia Globe.

В болгарии составили 300 актов в связи с нарушением карантина на фоне пандемии коронавируса. Сумма штрафа с человека составляет 5 тысяч левов (около 2,5 тысяч евро).

Главный секретарь местного МВД Ивайло Иванов заявил, что некоторые граждане не воспринимают всерьез указания властей не скапливаться в парках и зонах отдыха. По его словам, их сначала просят разойтись, однако многие никак не реагируют на такие увещевания.

«Безответственных граждан нужно немного припугнуть», — подчеркнул Иванов.

В стране на данный момент выявлены 399 случаев заражения коронавирусом, вылечились 17 человек, скончались восемь людей. Средний возраст заболевших составляет 46 лет.