В больницах Литвы 121 пациент с коронавирусом, 9 из них требуется вентиляция легких

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На лечении в литовских больницах находится 121 пациент с коронавирусом, девяти из них необходима искусственная вентиляция легких.

«В данный момент в стационаре находится 121, на вентиляции – девять, с кислородными масками – 38 пациентов. В реанимации лечат девятнадцать», – сообщила в среду на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

В целом в Литве вирус COVID-19 был выявлен у 1370 человек, 38 заболевших скончались, 357 выздоровели. 72 из выздоровевших являются медработниками.