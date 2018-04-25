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В больницах Литвы 121 пациент с коронавирусом, 9 из них требуется вентиляция легких

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

На лечении в литовских больницах находится 121 пациент с коронавирусом, девяти из них необходима искусственная вентиляция легких.

«В данный момент в стационаре находится 121, на вентиляции – девять, с кислородными масками – 38 пациентов. В реанимации лечат девятнадцать»,  – сообщила в среду на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. 

В целом в Литве вирус COVID-19 был выявлен у 1370 человек, 38 заболевших скончались, 357 выздоровели. 72 из выздоровевших являются медработниками.

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