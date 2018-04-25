В больницах Литвы –79 пациентов с коронавирусом, из них семь –в реанимации

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В литовских больницах находятся 76 пациентов с коронавирусом, из них семь – в реанимации, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«В больницах лечатся 79 лиц, в отделениях реанимации-интенсивной терапии – семь, двое находятся на искусственной вентиляции легких, с кислородными масками – 32 человека», – сообщила в четверг заведующая Отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

В целом в Литве выявлено 1593 случая коронавируса, среди них 319 – у медработников 319.

Продолжают болеть 475, скончался 61 зараженный. Выздоровели 1049 зараженных, из них 208 – медиков.