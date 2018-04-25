В больницах Литвы лечатся 83 зараженных коронавирусом, в реанимации – девять

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литве в больницах лечатся 83 зараженных коронавирусом, 9 из них – в реанимации, сообщил Национальный центр общественного здоровья.

«В стационаре лечатся 83 больных, из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии – 9 искусственная вентиляция легких применяется четырем лицам, с кислородными масками 26 человек», – сообщила на пресс-конференции в четверг глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

В целом в стране коронавирус выявлен был у 1511 человек, из них 303 случая — у медиков, выздоровевшими считаются 934 лица, из них 185 медиков. В данный момент болеют 587 жителей.