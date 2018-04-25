В больницах Литвы находятся 117 пациентов с коронавирусом, в реанимации– 15

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В литовских больницах находятся на лечении 117 лиц, зараженных коронавирусом, 15 из них – в реанимации.

«Госпитализированы 117 пациентов, из них пятнадцать находятся в реанимации. На вентиляции легких — девять, с кислородными масками 23 человека», – сообщила во вторник на пресс-конференции заведующая отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене.

В целом в стране зарегистрировано 1344 случая коронавируса, выздоровели 536, скончались – 44 человека.