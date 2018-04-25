В больницах Литвы от коронавируса лечат 118 человек, семь из них – в реанимации

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В данный момент в больницах Литвы от коронавируса лечатся 118 человек, семь из них – в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Об этом в понедельник сообщила BNS представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Юстина Петравичене.

Она отметила, что на искусственной вентиляции легких находятся три человека, с кислородными масками лечат 35 человек.

В целом в Литве подтверждено 4490 случаев COVID-19, больны 2052 человек, 2327 – выздоровели.

В стране от COVID-19 скончались 92 человек, еще 19 зараженных вирусом скончались по другим причинам.