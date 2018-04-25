В больницах Литвы от коронавируса лечат 130 человек, девять из них – в реанимации

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В данный момент в больницах Литвы от коронавируса лечатся 130 человек, восемь из них – в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Об этом во вторник сообщила BNS представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Юстина Петравичене.

Она отметила, что на искусственной вентиляции легких находятся три человека, с кислородными масками лечат 43 человека.

В целом в Литве подтверждено 4784 случая COVID-19, больны 2249 человек, 2424 – выздоровели.

В стране от COVID-19 скончались 92 человек, еще 19 зараженных вирусом скончались по другим причинам.