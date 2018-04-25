В больницах Литвы от коронавируса лечатся 24 человека

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В данный с коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, один из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Об этом в четверг информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.

Она сообщила, с кислородными масками лечится семь человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.

В общей сложности в Литве подтверждено 1784 случая коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровели 1449 человек.

От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.