В больницах Литвы от коронавируса лечатся 98 человек, 11 из них – в реанимации

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

По данным на пятницу, от коронавирусной инфекции в больницах Литвы лечатся 98 пациентов, 11 из них – в реанимации.

«В данный момент госпитализировано 98 пациентов, из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11, пять находятся на искусственной вентиляции легких и 24 и с кислородными масками», – заявила на пресс-конференции в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

За минувшие сутки в Литве установлено три новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев составляет 1436.

От коронавируса выздоровели 765 человек, продолжают болеть – 618, в изоляции находятся 284. Среди выздоровевших – 161 работник системы здравоохранения.

От COVID-19 в Литве скончались 49, еще четыре зараженных скончались по другим причинам.