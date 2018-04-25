В больницах Литвы с COVID-19 находятся 199 человек, 19 из них – в реанимации

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В литовских больницах на лечении находятся 199 пациентов с COVID-19, девятнадцать из них – в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

80 пациентам требуется кислород, девять находятся на искусственной вентиляции легких.

В целом в литовских больницах 17,4 тыс. койко-мест, из них заняты 10,9 тыс., из 634 мест в реанимации заняты 365. Заняты 190 койко-мест из 573 с искусственной вентиляцией, из 5,5 тыс. мест с кислородными масками заняты 2 тыс. 36.

В целом в Литве заражение COVID-19 выявлено у 7041 человека, продолжают болеть 3862, выздоровели – 3035, от вируса скончались 112 человек.