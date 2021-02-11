В больницах Литвы сейчас в 5 раз больше пациентов с COVID-19, чем в начале 2ой волны

За последние семь дней ежедневно в среднем устанавливалось по 588 новых случаев (неделю назад – 807), доля положительных анализов составила 7,77% (неделю назад – 9,2%), а в течение 14 дней количество новых случаев на 100 тыс. жителей составляло 359 (наделю назад – 447).

Все же, хотя среднее число выявляемых новых случаев за сутки за неделю снизилось на 27%, объемы анализов также сократились и процент положительных тестов снизился лишь на 16%.

«Географическое распространение болезни все еще широкое и риск возникновения новых очагов по всей Литве остается высоким. (…) За последние семь дней на большинстве территории страны выявлялись случаи COVID-19, однако распространение за последние четыре недели снизилось», – говорится в документе.

В обозрении также говорится, что ускорение пандемии в Литве является отрицательным с первого января и сейчас составляет минус 16%.

На минувшей неделе по-прежнему сокращалось количество смертей от COVID-19, однако совокупное количество смертей все еще значительно превышает средний показатель за минувшие четыре месяца – избыточная смертность составляет 20–30%.