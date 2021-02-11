В больницах Литвы сейчас в 5 раз больше пациентов с COVID-19, чем в начале 2ой волны

В данный момент в больницах на лечении находятся в пять раз больше пациентов с COVID-19, чем было в начале второй волны, сообщила в среду канцелярия правительства Литвы.
По данным канцелярии, в обозрении, подготовленном аналитиком Айстисом Шимайтисом, в начале этой недели в больницах на лечении находились 1 282 пациента с COVID-19, тогда как в начале второй волны это количество немногим превышало 200.
«Это почти в пять раз большее количество, чем было в начале второй волны в середине октября. Также, несмотря на то, что количество новых выявляемых случаев посредством диагностических анализов, сокращается достаточно быстро, количество пациентов в больницах сокращается значительно медленнее, и ситуация все еще остается напряженной», – говорится в документе.
В обозрении говорится, что в первую неделю февраля и далее продолжало сокращаться количество новых случаев и доля положительных тестов. Также увеличивается количество самоуправлений, в которых семь дней фиксировалось до пяти случаев в день. Таких самоуправлений сейчас 32.
За последние семь дней ежедневно в среднем устанавливалось по 588 новых случаев (неделю назад – 807), доля положительных анализов составила 7,77% (неделю назад – 9,2%), а в течение 14 дней количество новых случаев на 100 тыс. жителей составляло 359 (наделю назад – 447).
Все же, хотя среднее число выявляемых новых случаев за сутки за неделю снизилось на 27%, объемы анализов также сократились и процент положительных тестов снизился лишь на 16%.
«Географическое распространение болезни все еще широкое и риск возникновения новых очагов по всей Литве остается высоким. (…) За последние семь дней на большинстве территории страны выявлялись случаи COVID-19, однако распространение за последние четыре недели снизилось», – говорится в документе.
В обозрении также говорится, что ускорение пандемии в Литве является отрицательным с первого января и сейчас составляет минус 16%.
На минувшей неделе по-прежнему сокращалось количество смертей от COVID-19, однако совокупное количество смертей все еще значительно превышает средний показатель за минувшие четыре месяца – избыточная смертность составляет 20–30%.