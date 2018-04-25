В больницах находится 147 пациентов, 17 из них – в реанимации на ИВЛ

С COVID-19 в больницах Литвы находится 147 пациентов, 17 из них в реанимации на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«В стационаре сейчас находится на лечении из-за COVID-19 147 пациентов, в реанимации 17, и все она на ИВЛ. Ещё 42 пациента находятся на лечении не в реанимации, но в их отношении применяется кислородная терапия», — сказал на пресс-конференции А. Верига.

По его данным, из всех имеющихся в Литве аппаратов ИВЛ сейчас занято 5,4%.

В Литве, по данным на утро понедельника, подтверждено 1326 случаев коронавируса.

37 человек умерли, 242 человека выздоровели.