В больницах с коронавирусом находится 24 человека

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, два из них находятся в реанимации и отделениях интенсивной терапии.

Об этом в понедельник информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинета Мегелинскене.

По ее словам, с кислородными масками лечится шесть человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.

В общей сложности в Литве подтверждено 1776 случаев коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровел 1441 человек.

От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.