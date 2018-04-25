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В больницах с коронавирусом находится 30 человек

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С коронавирусом в больницах Литвы находится 30 человек, один из них находится на искусственной вентиляции легких, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). 

«Сейчас в больницах находится 30 пациентов, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии — три, один из них находится на искусственной вентиляции легких», —  сказала журналистам в пятницу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене. 

В общей сложности в Литве подтверждено 1756 случаев коронавируса, все еще больны 272 человека, выздоровели 1400, в изоляции сейчас находится 309 человек. 

От COVID-19 умерло 75 человек, еще десять человек умерли от других причин. 

С 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев. 

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