В больницах с коронавирусом находится 30 человек

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С коронавирусом в больницах Литвы находится 30 человек, один из них находится на искусственной вентиляции легких, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Сейчас в больницах находится 30 пациентов, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии — три, один из них находится на искусственной вентиляции легких», — сказала журналистам в пятницу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

В общей сложности в Литве подтверждено 1756 случаев коронавируса, все еще больны 272 человека, выздоровели 1400, в изоляции сейчас находится 309 человек.

От COVID-19 умерло 75 человек, еще десять человек умерли от других причин.

С 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев.