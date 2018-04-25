В больницах с коронавирусом находится 79 человек, семь из них — в реанимации

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В больницах Литвы с коронавирусом находится 79 человек, семь из них — в реанимации.

«Сейчас в больницах находится 79 человек, в отделениях реанимации — интенсивной терапии — семь, двое находятся на искусственной вентиляции легких, 30 человек — с кислородными масками», — сказала на пресс-конференции заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1577.

Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели.

Из-за коронавируса умерли 60 человек, еще восемь человек умерли из-за других причин.