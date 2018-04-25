В больницу Клайпеды доставлен литовец с парома из Швеции, еще девять ждут проверки

ФотоBFL/ Кястутиса Ванагаса

В воскресенье в больницу с подозрениями на коронавирус был доставлен литовец с прибывшего в Клайпеду из Швеции парома, еще девять ждут дополнительной проверки здоровья, после чего будет принято решение о том, как за ними наблюдать.

«В данный момент еще есть еще девять человек на судне, температура которых уточняется, а один доставлен в больницу», – сообщил BNS глава международной судоходной компании DFDS Вайдас Клумбис.

По его словам, проверены все пассажиры парома, более десяти из них оставлены для дополнительных проверок.

Глава Клайпедской университетской больницы Винсасас Янушонис сообщил, что больница готовит помещения к приему пассажиров парома.