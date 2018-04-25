В борьбе с коронавирусом власти Норвегии прибегли к самым масштабным мерам

Фото из открытых источников

Норвежское правительство приняло решение о закрытии всех школ, детских садов и университетов, а также о введении запрета на функционирование ряда социальных объектов по всей стране с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг назвала принятое решение «самыми масштабными мерами, которые когда-либо предпринималиcь в мирное время в Норвегии».

Согласно принятому решению, данные меры будут оставаться в действии до 26 марта. Помимо прочего, они также включают положение, обязывающее всех, кто прибыл в Норвегию из любой страны, за исключением стран Северной Европы с 27 февраля, пройти обязательный карантин в своих домах, независимо от того, имеют ли они какие-либо симптомы. Культурные мероприятия, спортивные мероприятия, спортивные залы, заведения, предлагающие парикмахерские услуги, уход за кожей, массаж, уход за телом и татуировки, также должны временно прекратить работу. Правительственные меры предписывают закрытие бассейнов, буфет-ресторанов. Другие рестораны, бары и кафе должны следить за тем, чтобы гости находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Прибывающие в Норвегию из-за пределов северных стран Европы, должны будут пройти карантин, независимо от того, есть ли у них симптомы или нет.

Норвежское правительство также обратилось к населению с просьбой не посещать учреждения, в которых живут уязвимые группы (дома престарелых, психиатрические больницы, тюрьмы). Медицинским работникам, работающим с пациентами, запрещено выезжать за границу. Магазины по-прежнему будут работать в обычном режиме, и Министерство здравоохранения посоветовало людям делать покупки в обычном режиме и не пытаться копить продукты. Транспортная система также продолжит работать в обычном режиме, но людям рекомендуется избегать ненужных поездок.