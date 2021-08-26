В борьбе с нелегальной миграцией полиции Литвы помогут коллеги из Словении

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На территории ответственности Алитусской уездной полиции в среду начали службу два полицейских из Словении — они вместе с местными полицейскими будут выполнять задания в приграничном участке и участвовать в преграждении нелегальной миграции.

В случае необходимости словенские полицейские будут наблюдать за территорией при помощи профессиональных дронов, которые привезли из своей страны, сообщила Алитусская уездная полиция.

Для эффективной борьбы с наплывом нелегальной миграцией 10 августа руководители полицейских ведомств Литвы и Словении подписали договор о сотрудничестве в охране границы с Беларусью.