default image
Беларусь и Польша подписали соглашение об охране трансграничных вод

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: страны Балтии приближаются к решению по БелАЭС

Подробнее...
default image
В Пентагоне опровергли вывод войск США из Ирака

Подробнее...
default image
В Каунасе объявлена эпидемия гриппа

Подробнее...
default image
Летом Литва планирует учредить посольство в Австралии

Подробнее...
default image
В Бразилии обнаружен новый вирус с неизвестным ДНК

Подробнее...
default image
Просьба о гражданстве игрока NBA И. Браздейкиса будет рассмотрена в феврале

Подробнее...
default image
В Египте ввели штрафы за неприличное поведение в музеях

Подробнее...
default image
В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция

Подробнее...
default image
В России пересчитают белых медведей

Подробнее...
default image
Жизнь после «Брекзита»

Подробнее...
default image
Жители Литвы не склонны инвестировать сбережения

Подробнее...
default image
В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Римантас Дагис

Подробнее...
default image
Референдум в Швейцарии: дискриминацию геев объявят уголовным преступлением

Подробнее...
default image
Премьер Литвы: в отношениях с президентской администрацией зима, но не мерзлота

Подробнее...
default image
Число жертв коронавируса превысило 900 человек

Подробнее...
default image
Плавучая защита от наплыва нелегалов

Подробнее...
default image
Заместителем главы полиции Литвы стал С.Тамулявичюс

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту возобновлено судоходство

Подробнее...
default image
Maxima могла торговать несколько дней загрязненным мясом – служба

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Бразилии обнаружен новый вирус с неизвестным ДНК

  • Фото pixabay.com

В Бразилии найден новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Результаты открытия опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Вирус выявлен в искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Его не очень сложный геном практически полностью состоит из неизвестных науке генов. Авторы назвали новый вирус Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки.

Ученые предполагают, что они столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленным видом гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Открытые лишь в XXI веке гигантские вирусы достигают размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Свое название они получили из-за их огромных капсидов — белковых оболочек, которые инкапсулируют вирионы — вирусные частицы. Они имеют и ДНК соответствующей длины, которая превышает 200 тысяч пар оснований и часто содержит так называемые орфанные, или сиротские гены (ORFan), не встречающиеся больше ни у одной группы организмов.

реклама

Сложные геномы дают возможность гигантским вирусам синтезировать белки и, следовательно, выполнять репарацию, репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. До их открытия считалось, что вирусы не обладают такими способностями, так как являются инертными существами, способными только заражать своих хозяев. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб.

И хотя размер нового микроорганизма существенно меньше, чем у гигантских вирусов, — около 80 нанометров — он также паразитирует на амебах, а его геном практически полностью орфанный: 68 его генов (больше 90 процентов) не находят аналогов ни у одного известного организма и лишь шесть отдалено схожи с известными науке.

«Это связано с тем, что вирус представляет собой новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией», — приводятся в пресс-релизе слова одного из руководителей исследования Йонатаса Абрахао (Jônatas Abrahão) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.

Ученые проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму. Как и прочие вирусы этой группы, он представлен двухцепочечной ДНК, длина которой составляет 44 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента.

«Используя стандартные протоколы, наш самый первый генетический анализ не смог обнаружить какие-либо узнаваемые последовательности капсида или другие классические вирусные гены в яравирусе», — объясняют Йонатас Абрахао и второй руководитель исследования Бернар Ла Скола (Bernard La Scola) из Университета Экс-Марсель во Франции.

По официальным метагеномным протоколам, яравирус даже нельзя признать вирусным агентом, потому что он не имеет с ними явного сходства. Ученые пока не могут сказать, чем же он является на самом деле — представителем совершенно новой группы или потомком гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.

«Количество неизвестных белков, составляющих частицы яравируса, отражает изменчивость, существующую в вирусном мире, и то, какое количество новых вирусных геномов еще предстоит открыть», — заключают авторы.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600