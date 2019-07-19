В Бразилии обнаружили завод, на котором выпускались поддельные Ferrari и Lamborghini

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Полиция бразильского города Итажаи обнаружила подпольную фабрику, на которой выпускались реплики спорткаров Ferrari и Lamborghini, которые затем продавались по всей стране по цене в 8% от стоимости настоящих машин итальянских компаний (от 48 тыс. долларов США).

Как пишет РБК, когда на фабрике появилась полиция, там нашлось восемь собранных машин, а также комплектующие для сборки новых подделок. Владельцами предприятия оказались отец и сын, имена которых не называются. Пока что они отпущены под подписку о невыезде.

После сообщений об обнаружении фабрики представители компаний Ferrari и Lamborghini пожаловались в полицию на нелегальное копирование автомобилей, но наказанием для предпринимателей, скорее всего, станет только крупный штраф.

Напомним, производством подделок продуктов различных компаний, включая производителей машин, славится Китай, где реплики производятся вполне официально. Например, компания Landwind выпускает кроссовер, являющийся клоном Range Rover Evoque, а компания Changan производит копию внедорожника Land Rover Discovery.

BNS