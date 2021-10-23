В Британии будет больше пунктов вакцинации детей от covid

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В ближайшие две недели Великобритания планирует открыть больше пунктов по вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет против коронавирусной инфекции. Такое решение правительство приняло из-за резкого роста числа случаев заражения Covid-19 среди подростков этой возрастной группы.

Процент британцев с положительным результатом на коронавирус в настоящее время является самым высоким среди лиц в возрасте от 12 до 15 лет, а уровень вакцинации этой возрастной группы населения является самым низким — только около 14 процентов подростков получили две прививки от коронавируса. Сейчас подростки старшего возраста (16-18 лет) могут посещать местные поликлиники, чтобы получить прививку от коронавируса.

Планируется, что в ближайшие две недели подростки младших возрастов (12-15 лет) также смогут обращаться в учреждения здравоохранения по месту жительства, чтобы привиться от Covid-19.

Согласно последним данным, опубликованным Управлением национальной статистики, в Великобритании в течение недели, закончившейся 8 октября, каждый 14-й ребенок среднего школьного возраста заразился коронавирусом.