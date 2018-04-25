В Британии из-за автоматического УДО на свободу вышли 74 террориста

74 человека, ранее осужденных по связанным с терроризмом статьям британского законодательства, были освобождены условно-досрочно и в настоящий момент находятся на свободе.

Среди них был и 28-летний Усман Хан, совершивший в пятницу, 29 ноября, теракт на Лондонском мосту.

Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию с его освобождением, досрочные освобождения террористов недопустимы.

Усман Хан в 2012 году был осужден на 16 лет тюрьмы за терроризм — он пытался взорвать накануне Рождества 2010 года Лондонскую фондовую биржу, Биг-Бен и Вестминстерское аббатство, а также атаковать Бориса Джонсона, который тогда был мэром Лондона. Но в декабре 2018 года, после отбывания половины назначенного срока заключения, его выпустили из-под стражи условно-досрочно с обязательством носить электронный браслет.

В интервью воскресной программе BBC «Шоу Эндрю Марра» премьер Джонсон заявил, что Хан смог получить УДО автоматически без заключения комиссии по условно-досрочному освобождению из-за ряда законов, которые были приняты правительством лейбористов в 2005 и 2008 году.

«Мы введем более строгие наказания за насильственные и сексуальные преступления, а также за терроризм, — объявил Джонсон, возглавляющий находящуюся у власти Консервативную партию. — Я считаю недопустимым то, что этот человек находился на свободе».

Днем ранее в эфире телеканала Sky News по итогам своего посещения места теракта на Лондонском мосту, Борис Джонсон сказал, что «в интересах общества сделать так, чтобы осужденные за террористические преступления, серьезные преступления, которые связаны с насилием, не могли выйти на свободу досрочно». «Мы выступаем за то, чтобы люди полностью отбывали свое наказание», — сказал британский премьер.

«Практика автоматического досрочного освобождения, когда срок заключения сокращается вдвое, просто не работает и, боюсь, что этот случай стал хорошим примером того, что она не работает», — добавил Джонсон.

Как отмечает ТАСС, дискуссия о том, почему Хан так рано вышел из тюрьмы, стала одной из центральных в кампании перед назначенными на 12 декабря выборами в британский парламент. Члены правительства консерваторов указывают на то, что Лейбористская партия в 2005 году приняла закон, благодаря которому более 90% заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме половину полученного срока. Лейбористы же указывают на ошибки в работе пенитенциарной системы, допущенные консерваторами, которые находятся у власти последние 9 лет.

Ранее Джонсон заявил о том, что минимальный приговор за преступления, связанные с терроризмом, должен составлять 14 лет тюрьмы без права на УДО.