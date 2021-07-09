В Британии маски будут носить по желанию

Ношение масок для лица в Британии станет личным выбором, и данные, которые определят, могут ли быть сняты ограничения на карантин в июле, выглядят «очень позитивно», заявил министр жилищного строительства Роберт Дженрик, сообщает Sky News.
Дженрик сказал, что успех британской программы вакцинации означает, что правительство «может подумать о том, как мы можем вернуться в нормальность в максимально возможной степени «.
«Как и многие люди, я хочу избавиться от этих ограничений как можно быстрее. Мы не хотим, чтобы они были необходимы дольше, чем необходимо. Мы собираемся перейти в период, когда не будет юридических ограничений — государство не будет указывать вам, что делать, — но вы захотите проявить определенную степень личной ответственности и суждения. Так что разные люди придут к разным выводам по таким вещам, как, например, маски», — сказал он.
По данным британских СМИ, премьер-министр Борис Джонсон готовится ослабить последние оставшиеся в стране ограничения COVID-19 с 19 июля. Больше не будет обязательств носить маски для лица и соблюдать социальное дистанцирование. По данным Sunday Times, необходимость сканировать QR-код перед входом в бар, ресторан или подобное заведение также останется в прошлом после 19 июля.korrespondent.net