В Британии маски будут носить по желанию

«Как и многие люди, я хочу избавиться от этих ограничений как можно быстрее. Мы не хотим, чтобы они были необходимы дольше, чем необходимо. Мы собираемся перейти в период, когда не будет юридических ограничений — государство не будет указывать вам, что делать, — но вы захотите проявить определенную степень личной ответственности и суждения. Так что разные люди придут к разным выводам по таким вещам, как, например, маски», — сказал он.

По данным британских СМИ, премьер-министр Борис Джонсон готовится ослабить последние оставшиеся в стране ограничения COVID-19 с 19 июля. Больше не будет обязательств носить маски для лица и соблюдать социальное дистанцирование. По данным Sunday Times, необходимость сканировать QR-код перед входом в бар, ресторан или подобное заведение также останется в прошлом после 19 июля.