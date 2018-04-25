В Британии намерены рекордно повысить налоги из-за пандемии

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В правительстве Британии заговорили о возможном крупнейшем за несколько последних десятилетий повышении налогов с целью компенсировать потери бюджета из-за пандемии и значительное сокращение экономики. Об этом сообщает The Telegraph.

Известно, что на данном этапе обсуждается вариант повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома, сообщили собеседники газеты.

Кроме того, для тех граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора могут поднять до 40% (с нынешних 28% с продажи недвижимости и 20% продаж активов).

Также британское финансовое ведомство обсуждает сокращение пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи и повышение топливных сборов.

Отмечается, что сообщение о возможном повышении налогов вызвали резкое противодействие бизнеса и экономистов. Например, глава Британской торговой палаты Адам Маршалл отметил, что повышение налогового бремени на бизнес до того, как он придет в себя после пандемии, может создать проблемы для общего восстановления экономики Великобритании и замедлить инвестиции.