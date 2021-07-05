В Британии намерены ужесточить иммиграционное законодательство

В заявлении ведомства отмечается, что предложения реформировать иммиграционное законодательство призваны «привести в порядок устаревшую систему предоставления убежища». В свою очередь эксперты агентства PA указали, что данная реформа позволит привлекать к ответственности тех, кто пытается прибыть в страну морем, в частности через пролив Ла-Манш. По подсчетам агентства, только за первые шесть месяцев 2021 года около 6 тыс. человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках, в то время как за весь прошлый год этот показатель равнялся 8,4 тыс. мигрантов.

В представленном документе говорится, что законопроект «посылает четкий сигнал мигрантам о необходимости серьезно подумать перед тем, как платить деньги контрабандистам за опасное и нелегальное путешествие в Великобританию». «Мы приветствуем всех, кто пользуется безопасными и законными маршрутами [для въезда в страну], но при этом боремся с нелегальной миграцией и связанным с ней криминалом», — заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. В ведомстве добавили, что зачастую мигранты, которые пытаются попасть в королевство на надувных лодках, «отправляются в путь из безопасных стран Европейского союза, где они могли бы попросить убежище».

Ужесточение иммиграционного законодательства было одним из предвыборных пунктов правящей Консервативной партии во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ранее британские власти подчеркивали, что около 62% людей, пытающихся получить убежище в королевстве, оказались в стране нелегально. При этом более 40 тыс. людей, котором было отказано в убежище, по-прежнему проживают на территории Великобритании.