В Британии назвали новую сумму потерь от «жесткого» Brexit

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Выход Великобритании из Европейского союза без достигнутого сторонами соглашения об условиях «развода» сторон приведет к тому, что государственный бюджет королевства понесет потери в размере £90 млрд ($114 млрд). Об этом заявил во вторник в британском парламенте министр финансов Филип Хаммонд.

«Как свидетельствует проведенный правительством анализ, разрушительный выход без соглашения явится ударом по казначейству стоимостью около £90 млрд», — сообщил Хаммонд депутатам Палаты общин.

По его словам, «жесткий Brexit» так или иначе скажется на последующих решениях правительства. «Это будет означать, что в долгосрочной перспективе не будет денег ни на сокращение налогов, ни на увеличение расходов», — пояснил канцлер казначейства.

Хаммонд также дал понять парламентариям, что ему лично, скорее всего, не придется разбираться с госбюджетом в условиях Brexit без сделки, поскольку, по его словам, «крайне маловероятно», что он сохранит пост главы Минфина при новом премьер-министре.

Ранее сообщалось, что Британия теряет от Brexit 600 млн фунтов в неделю. Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, то это приведет к еще большим потерям за счет падения курса фунта стерлингов.