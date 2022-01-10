В Британии оценили необходимость делать четвертую прививку

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В Министерстве здравоохранения Британии заявили, что пока не видят необходимости делать четвертую прививку от коронавирусной инфекции, поскольку третья вакцина обеспечивает «высокий уровень защиты» у людей в возрасте 65+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство здравоохранения Великобритании.

«Бустерная — третья доза вакцины обеспечивает высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых последствий заболевания, вызванного коронавирусом Омикрон, и пока нет необходимости делать четвертую прививку», — заявили медики.

В Агентстве отметили, что приблизительно через три месяца после третьей прививки защита в отношении госпитализации среди лиц в возрасте 65 лет и старше осталась на уровне примерно 90%.

«Полученные в ходе наблюдений данные свидетельствуют, что только с двумя дозами вакцины защита от тяжелых заболеваний для людей старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев», — отметили эксперты.

Британские медики в своих выводах подчеркнули, что «нет немедленной необходимости вводить вторую бустерную дозу».