В Британии определились с новым премьером

Сама Мордонт сообщила, что отозвала кандидатуру на выборы, заявив, что, таким образом, «мы выбрали нашего нового премьер-министра», отметив, что полностью поддерживает Сунака.

Накануне от участия в выборах отказался бывший премьер Борис Джонсон.

Напомним, на прошлой неделе в отставку подала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, пробыв в должности всего 45 дней.