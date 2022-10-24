В Британии определились с новым премьером

Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак. Это стало известно в понедельник, 24 декабря, после того, как свою кандидатуру сняла глава Палаты общин Пенни Мордонт.
«Риши Сунак выбран новым главой Консервативной партии», — заявил глава «комитета 1922» Палаты общин, занимавшегося процессом выбора нового лидера, сэр Грэм Брэди.
Сама Мордонт сообщила, что отозвала кандидатуру на выборы, заявив, что, таким образом, «мы выбрали нашего нового премьер-министра», отметив, что полностью поддерживает Сунака.
Накануне от участия в выборах отказался бывший премьер Борис Джонсон.
Напомним, на прошлой неделе в отставку подала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, пробыв в должности всего 45 дней.korrespondent.net