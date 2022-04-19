В Британии опубликовали руководство для украинских беженцев

Правительство Великобритании создало руководство для граждан Украины, прибывающих в страну. Гид на трех языках — украинском, русском и английском, был опубликован на сайте sthelens.gov.uk.
В руководстве разъясняются права и обязанности переселенцев, в том числе:
- что стоит знать в первые несколько дней после прибытия в страну;
- как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;
- как найти дом в стране;
- где получить доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;
- как и где найти работу;
- вопросы ухода за детьми;
- образовательные услуги и возможности для беженцев в Великобритании;
- информация для тех, кто прибывает по программе Жилье для Украины.
Программа Жилье для Украины предусматривает, что резидент Великобритании выступит в качестве спонсора, предложив жилплощадь для размещения. Им может быть как знакомое лицо, так и любой житель страны.
Перед поездкой в Британию гражданам Украины необходимо сообщить спонсору о дате прибытия и договориться о месте встречи.
По прибытии в один из 12 пунктов въезда в Британию необходимо предъявить пограничной службе письмо-разрешение на въезд. После этого в паспорт проставляется штамп о въезде на шесть месяцев.
«Въездной штамп является доказательством права на трудоустройство, аренду жилья, обучение и получение пособий в Великобритании», — указано в руководстве.
Также программа Жилье для Украины предоставляет право доступа к ряду льгот и услуг на срок пребывания в Британии, в том числе к системе здравоохранения.
Прежде всего, правительство страны предоставляет каждому члену семьи пособие в размере 200 фунтов стерлингов, которое выплачивается через органы местного самоуправления.
Кроме того, в центре занятости по месту проживания можно уточнить, на получение каких еще пособий может рассчитывать приезжий (например выплаты пенсионерам, инвалидам, на детей).korrespondent.net