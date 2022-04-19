В Британии опубликовали руководство для украинских беженцев

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Правительство Великобритании создало руководство для граждан Украины, прибывающих в страну. Гид на трех языках — украинском, русском и английском, был опубликован на сайте sthelens.gov.uk.

В руководстве разъясняются права и обязанности переселенцев, в том числе:

что стоит знать в первые несколько дней после прибытия в страну;

как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;

как найти дом в стране;

где получить доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;

как и где найти работу;

вопросы ухода за детьми;

образовательные услуги и возможности для беженцев в Великобритании;

информация для тех, кто прибывает по программе Жилье для Украины.

Программа Жилье для Украины предусматривает, что резидент Великобритании выступит в качестве спонсора, предложив жилплощадь для размещения. Им может быть как знакомое лицо, так и любой житель страны.

Перед поездкой в Британию гражданам Украины необходимо сообщить спонсору о дате прибытия и договориться о месте встречи.

По прибытии в один из 12 пунктов въезда в Британию необходимо предъявить пограничной службе письмо-разрешение на въезд. После этого в паспорт проставляется штамп о въезде на шесть месяцев.

«Въездной штамп является доказательством права на трудоустройство, аренду жилья, обучение и получение пособий в Великобритании», — указано в руководстве.

Также программа Жилье для Украины предоставляет право доступа к ряду льгот и услуг на срок пребывания в Британии, в том числе к системе здравоохранения.

Прежде всего, правительство страны предоставляет каждому члену семьи пособие в размере 200 фунтов стерлингов, которое выплачивается через органы местного самоуправления.

Кроме того, в центре занятости по месту проживания можно уточнить, на получение каких еще пособий может рассчитывать приезжий (например выплаты пенсионерам, инвалидам, на детей).